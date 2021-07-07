Alstom планирует подписать договор с "Укрзализныцей" на поставку электровозов до конца года

Французский производитель подвижного состава Alstom ожидает подписания во второй половине 2021 года коммерческих договоров на поставку своих электровозов в Украину.

Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией, передает ЦТС.

"Alstom приветствует ратификацию правительственного соглашения между Францией и Украиной о финансировании поставки 130 большегрузных электровозов для АО "Укрзализныця". Это соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 1 июля 2021 года. Следующим важным шагом является подписание коммерческих соглашений во второй половине 2021 года. Это позволит начать поставки современных локомотивов на украинский рынок, что также будет предусматривать 35% локализации, связанной с производством и обеспечением обслуживания электрических локомотивов", - говорится в сообщении французского производителя.

Закупка электровозов будет осуществляться за счет средств госбюджета и внешних заимствований. В частности, французская сторона предоставит кредитование, объем которого составит 85% от суммы сделки. В целом сумма контрактов составит 882,5 млн евро.

Как сообщалось, 13 мая Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро, в том числе – соглашение на поставку 130 электровозов для "Укрзализныци" французской компанией Alstom. При этом уровень локализации производства должен составить 35%.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.