Транзит нефтепродуктов через Украину за полгода упал на 65%

В январе-июне 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 65%, до 18,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (52,6 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Транзит дизельного топлива за шесть месяцев снизился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,4 тыс. тонн, из которых 7,8 тыс. тонн - из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. тонн - из России в Польшу и 3,1 тыс. тонн - из Литвы в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне - 5,6 тыс. тонн, при этом в марте 2021 года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. тонн.

В "А-95" отметили, что в январе-июне 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.

Ранее сообщалось, что экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-мае 2021 года увеличился в 1,6 раза, до 167,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (103 тыс. тонн). При этом по итогу мая на внешние рынки было отправлено 11,3 тыс. тонн, или на 25% меньше мая 2020 года.Источник: