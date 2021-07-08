БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 145 4

Объем наличных денег в обращении вырос с начала года на 27 миллиардов, – Нацбанк

Объем наличных денег в обращении вырос с начала года на 27 миллиардов, – Нацбанк

По состоянию на 1 июля в обороте Украины находилось наличных на 585,2 млрд грн, что на 26,7 млрд грн больше, чем в начале года.

Об этом сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, передает Finclub.

По его словам, из общего оборота наличных 2,9 млрд штук – банкноты и 13,9 млрд штук – монеты.

Зайвенко также отметил, что за полгода было изъято 11,5 тыс. фальшивых банкнот на 4,8 млн грн. Больше всего фальшивок обнаружили в Киеве – 5 146 штук на 1,9 млн грн.

При этом, 96% изъятых поддельных денег приходилось на банкноты старого образца.

Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 грн образца 2006 года и 200 грн образца 2007 года. Фальшивками рассчитывались, в основном, в учреждениях торговли, быстрого питания, АЗС, аптеках и так далее.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года. 

Автор: 

Джерело:  Finclub
банкнота (126) гроші (542) монети (179) НБУ (9305)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаннячка Гетьманцеву від тіньової економіки.
показати весь коментар
08.07.2021 17:03 Відповісти
И что бы это значило?
показати весь коментар
08.07.2021 19:06 Відповісти
Да бери усе, я себе еще нарисую!
Попандопуло
показати весь коментар
08.07.2021 19:12 Відповісти
Над собі купити друкарську машинку
показати весь коментар
09.07.2021 12:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 