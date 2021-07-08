СБУ заявила о хищении 20 миллионов на закупке техники для "Киевавтодора" (обновлено)

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности провели обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Об этом сообщает пресс-служба департамента, передает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что обыски проходили в рамках дела о закупке техники для "Киеватодора", в частности, машин для внесения редких хлоридов. В департаменте отметили, что закупка машин была совершена по процедуре официальных публичных закупок.

Также Департамент транспортной инфраструктуры и "Киевавтодор" предоставили все документы, необходимые для расследования.

"Деятельность Департамента и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачна, поэтому объективная и непредвзятая проверка установит истину", – говорится в сообщении.

В КГГА обыски назвали продолжением политического давления на городскую власть.

В свою очередь в Службе безопасности Украины сообщили о задокументированном масштабном хищении бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор". По имеющейся информации, только одна из закупок этого предприятия нанесла столичному бюджету убытки более чем на 20 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договоры с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора-поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

По предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам. Таким образом только этой закупкой "Киевавтодор" нанес убытки столичному бюджету на более чем 20 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела.

Изъята финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с Государственным бюро расследований и под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.