США готовы увеличить инвестиции в проекты частного сектора в Украине, – Минфин
Украина и США договорились об усилении сотрудничества для дальнейшего увеличения инвестиций в украинские проекты частного сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Во время встречи министра финансов Сергея Марченко с представителями Корпорации международного финансирования США (DFC) в Вашингтоне обсуждались направления для привлечения финансирования в украинские проекты частного сектора, сотрудничество с международными организациями и текущая экономическая ситуация в Украине.
Министр отметил, что среди приоритетных сфер для привлечения инвестиций являются энергетический сектор, инфраструктура, медицина.
В свою очередь, главный операционный директор DFC Девид Марчик подчеркнул успехи организации в инвестициях в Украине на сумму более $840 млн. Он отметил, что будучи фнансовым учреждением правительства США, DFC готовы рассмотреть новые проекты, которые являются стойкими и соответствуют приоритетам развития в таких сферах как изменения климата, глобальное развитие здоровья и гендерное равенство.
Марчик подчеркнул, что постоянные усилия относительно реформ и большая прозрачность дадут возможность Украине привлекать больший объем иностранного капитала и создадут еще больше проектов для финансирования и страхования.
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