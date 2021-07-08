Средняя цена импортного газа выросла за год в 4 раза, – Минэкономики

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июне 2021 года составила $334,06 (9 084,94 грн) за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Таким образом, цена импортного газа в июне увеличилась почти на 15%, по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла $291,72 за тысячу кубометров.

При этом по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла в 3,8 раза. Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импорта природного газа на территорию Украины в июне 2020 года составляла $88,37 (2 357,32 грн) за тыс. куб. м.