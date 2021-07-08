Нацкомиссия продлила действие минимальной цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила до 11 июля включительно действие минимального ценового ограничения на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в 734,85 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает Интерфакс-Украина..

Первоначально планировалось продлить введенный на экстренном заседании комиссии 4 июля нижний прайс-кэп на РСВ до 10 июля, но, как отметил глава регулятора Валерий Тарасюк, учитывая выходные, логично будет определить его еще на один день.

Кроме того, регулятор принял постановление о начале расследование нарушений на рынке электроэнергии в связи с резким снижением цены 1-4 июля 2021 года целого ряда компаний за период 1 июня-4 июля 2021 года.

Согласно постановлению, как и планировалось в его проекте, расследование коснется ООО "Юнайтед Энерджи", ООО "Д.Трейдинг", АО "ДТЭК Днипроэнерго", АО "ДТЭК Захидэнерго", ПАО "Центрэнерго", ООО "Энер Джи", ООО "Энергозахид", ООО "Экотеч Энерджи", ООО "Энтра М", ООО "Ютилити Трейдинг", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "ОНК-Групп".

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.