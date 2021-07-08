"Новая почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу в Харькове за необоснованно высокий штраф

Работники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) пришли с проверкой в отделение Новой почты в Харькове из-за жалобы клиента о повреждении посылки на 500 грн. Новая почта расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Согласно сообщению компании, в марте 2021 года работники Госпродпотребслужбы пришли с проверкой в отделение Харькова. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.

Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, по закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке.

Вместо этого документы были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена процедура проверки. Представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале. Этого сделано не было.

Руководитель отделения, в свою очередь, предложил проверяющим обратиться к руководству компании, что было проигнорировано. При этом, проверяющие расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

За последние полгода Госпродпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях Новой почты в различных регионах Украины и ни в одном случае таких претензий к компании не предъявлялось.

При этом, акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано, в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения.

Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка.

К тому же, контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено в первый раз.