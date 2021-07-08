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Новини
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После введения санкций Медведчук переписал свою роскошную яхту на новый офшор. ВИДЕО

После введения санкций Медведчук переписал свою роскошную яхту на новый офшор. ВИДЕО

Семья народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в период введения санкций СНБО переоформила роскошную пятипалубную яхту на новый офшор.

Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", яхта Royal Romance до недавнего времени была собственностью зарегистрированной на Маршалловых островах компании Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которого была указана жена Медведчука Оксана Марченко. Однако в марте судно сменило владельца.

Так, по данным ресурса equasis.org, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Этой фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

19 февраля СНБО наложила санкции на бизнес и имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма.

В апреле Офис генпрокурора и СБУ сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука – "Романс-1" – наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма.

Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

В то же время, с помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала вдоль побережья Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала на своей странице в Instagram фото с геолокации "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Как сообщалось, в 2020 году народный депутат и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит элитная яхта Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн. В декларации Медведчука бенефициаром офшорной компании указана его жена Оксана Марченко.

Роскошная пьятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, которій расположен на главной кормовой палубе. На яхте могут разместиться 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт.

Royal Romance оценивается в более чем $200 млн. Согласно документам голландского суда цена постройки яхты составила 150 миллионов евро.

Автор: 

Джерело:  "Слідство.Інфо"
Медведчук Віктор (358) санкції (4409) яхта (95) Марченко Оксана (41)


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Как красиво зебилы и жоппоблочники трахнули 73% идиотов, которые поверили в этот цирк.
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08.07.2021 15:40 Відповісти
Тільки кацапня може так зневажливо говорити про свій народ! Може вже досить, москалику?
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08.07.2021 18:49 Відповісти
73% голосовавших за клоуна, это не народ. Это быдло
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08.07.2021 19:23 Відповісти
Чим займаються бойові пловці? Тренуються вже сім років а вишки Бойко працюють на кацапів, мдведчуки на яхтах, кацапський флот в Севасі смажить барабульку...
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08.07.2021 20:17 Відповісти
А Васька слушает, да ест.
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09.07.2021 05:37 Відповісти

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