Расходы на борьбу с COVID-19 за полгода превысили 26 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

За шесть месяцев 2021 года расходы на борьбу с коронавирусной болезнью за счет государственного и местных бюджетов составили 26,3 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем в начале июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, средства были потрачены на оплату больницам за стационарную медицинскую помощь и услуг по вакцинации в рамках программы медгарантий (9,8 млрд грн), на закупку вакцин против COVID-19 (9,3 млрд грн), на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространению коронавируса (кроме вакцин) (1,8 млрд грн), на соцподдержку населения в условиях карантина (2,9 млрд грн), на выплату пособия по безработице (1,1 млрд грн), на выплату больничных (800 млн грн) и другое.

Отмечается, что всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Также в Минфине добавили, на конец июня заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин против коронавируса:

20 млн доз вакцин производства Pfizer.

10 млн доз вакцин производства Novavax,

5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech;

2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech (Китай) было закуплено на счет бюджета 2020 года.

Как сообщает Минфин, всего за шесть месяцев 2021 года в Украину поставили 5,1 млн доз вакцин против COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.