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ГБР обнаружила схему присвоения заповедных земель под видом выделения для участников АТО. ВИДЕО

ГБР обнаружила схему присвоения заповедных земель под видом выделения для участников АТО. ВИДЕО

Работники территориального управления Государственного бюро расследований Львова разоблачили преступные схемы в Ивано-Франковской области, через которые было незаконно приватизировано более 120 га земли.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что должностные лица Госгеокадастра в сговоре с руководителями частных проектных организаций в течение 2019-2021 годов принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков рядом с населенными пунктами Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стримба, Зеленая и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано-Франковске.

Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали даже земли лесного и природно-заповедного фонда.

Злоумышленники выделяли участки на подставных лиц, в основном из числа участников АТО, а затем использовали землю по своему усмотрению. По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли, предварительно установленная сумма нанесенного ущерба – более 100 млн грн.

Следователи ГБР провели обыски в служебных помещениях Госгеокадастра, проектных организациях, а также в жилищах фигурантов. Изъяты черновики, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Запланировано проведение экспертиз, готовятся сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления группой лиц, злоупотреблении властью, получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ,ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Во время досудебного расследования проверяется причастность работников правоохранительных органов к прикрытию преступной схемы.

Как сообщалось, следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с помощью участников АТО.  

Автор: 

земля (864) Івано-Франківська область (142) ДБР (494)


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