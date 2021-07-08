ГБР обнаружила схему присвоения заповедных земель под видом выделения для участников АТО. ВИДЕО

Работники территориального управления Государственного бюро расследований Львова разоблачили преступные схемы в Ивано-Франковской области, через которые было незаконно приватизировано более 120 га земли.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что должностные лица Госгеокадастра в сговоре с руководителями частных проектных организаций в течение 2019-2021 годов принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков рядом с населенными пунктами Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стримба, Зеленая и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано-Франковске.

Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали даже земли лесного и природно-заповедного фонда.

Злоумышленники выделяли участки на подставных лиц, в основном из числа участников АТО, а затем использовали землю по своему усмотрению. По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли, предварительно установленная сумма нанесенного ущерба – более 100 млн грн.

Следователи ГБР провели обыски в служебных помещениях Госгеокадастра, проектных организациях, а также в жилищах фигурантов. Изъяты черновики, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Запланировано проведение экспертиз, готовятся сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления группой лиц, злоупотреблении властью, получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ,ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Во время досудебного расследования проверяется причастность работников правоохранительных органов к прикрытию преступной схемы.

Как сообщалось, следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с помощью участников АТО.