Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро за картельный сговор

Еврокомиссия наложила многомиллионные штрафы на немецких автопроизводителей BMW и Volkswagen за сговор по использованию технологии по уменьшению количества вредных выхлопов автомобилей с дизельными двигателями.

Об этом сообщила вице-президент Еврокомиссии, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, передает Deutsche Welle.

"Пять автопроизводителей – Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche – владели технологией, которая позволяла уменьшить вредные выбросы больше нормы ЕС, но они избегали конкуренции в использовании потенциала этой технологии", – заявила еврокомиссар.

В частности, за участие в картельном сговоре Volkswagen заплатит 500 млн евро, а BMW – 375 млн евро штрафа.

В то же время концерн Daimler, выступивший в качестве свидетеля по делу, избежал штрафа. В противном случае он должен был бы уплатить штраф в 727 млн евро. Автопроизводители Audi и Porsche принадлежат концерну Volkswagen.

Наложенные штрафы касаются периода деятельности автопроизводителей между 2009 и 2014 годам и связаны с разработкой технологии с использованием реагента AdBlue, который впрыскивается в поток выхлопных газов, что позволяет уменьшать вредные выбросы оксидов азота в воздух. Автопроизводители, в частности, сговаривались относительно размера баков для AdBlue.

Все участники антимонопольного сговора признали свою вину и согласились урегулировать иск, сообщили в Брюсселе.