Застройщик с помощью суда получил разрешение на строительство высотки возле центра Киева

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 1 июля выдал ПАО "Укравторесурс" градостроительные условия и ограничения (ГУО) на завершение строительства объектов незавершенного строительства (блок А и блок Б) под торгово-офисный комплекс по ул. Короленковская, 4 в Голосеевском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Предельная допустимая высота комплекса определена на уровне 91 метра (примерно 30 этажей). Указано, что такая высота определена в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.

Отметим, что участок площадью 1,04 га по ул. Короленковская, 4 в соответствии с действующим Генпланом Киева находится в пределах центральной планировочной зоны, где действует ограничение по высоте не выше 27 метров для новой застройки. То есть, указанные в разрешении 91 м более чем втрое превышают разрешенную в этом районе высотность.

При этом окончательная высота объекта будет определена проектной документацией. Проектные решения застройщику рекомендовано представить на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.

Согласно ГУО, участок проектирования частично расположена в прибрежной защитной полосе, частично в санитарно-защитной зоне, в зоне подтопления грунтовыми водами.

На участке находятся два недостроенные здания общей площадью 58 тыс. кв. м.

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Напомним, в 2007 году Киевсовет передал "Укравторесурсу" ​​в аренду на один год участок площадью 1,04 га по ул. Короленковская, 4 для строительства торгово-офисного комплекса. В дальнейшем компания через суд продлила срок аренды до 2046 года.

В том же году КГГА выдала "Укравторесурсу" ​​исходные данные для проектирования указанного комплекса. В 2010 году предприятие разработало проект, а в феврале 2013 года – получило разрешение ГАСИ на строительные работы. В январе 2018 года компания заключила инвестиционные договоры и совместно с ООО "ВОО Групп" начало строительство.

В октябре 2020 года "Укравторесурс" обратился в Департамент градостроительства КГГА для получения новых исходных данных – градостроительных условий и ограничений для завершения строительства блоков А и Б под торгово-офисный комплекс. Однако получил отказ в связи с несоответствием намерений застройки Генплану столицы, согласно которому участок относится к коммунально-складской территории, попадает в санитарно-защитной зоны и в центральной планировочной зоны.

После этого отказа "Укравторесурс" обратился к ОАСК, который 15 декабря 2020 года постановил, что намерения застройки участка соответствуют Генплану, и обязал Департамент выдать обществу новые ГКО в соответствии с поданным заявлением. Это решение оставил без изменений апелляционный суд. Верховный Суд жалобу Департамента вернул, в кассационной инстанции рассмотрения не было.

С 2018 года владельцем ПАО "Укравторесурс" является ООО "ВОО Групп". Владельцами последнего является ООО "ТРК Инвест" (70%) и ООО "Сервис Трест" (30%).

Владельцем "ТРК Инвест" является ООО "ФМУ", его владельцами указаны Александр Старинский (0,01%) и компания "Уильям Пропертис Ел.Пи." (Шотландия), принадлежащая Джеймсу Дикинсу и Дэниелу О'Донохью. Александр Старинский – это муж бывшей главной специалистки Фонда госимущества Ирины Старинской.

Владельцами "Сервис Трест" являются граждане Вьаму Нгуен Дук Вуонг, Динг Тхи Лан Фыонг и Во Хонг Вьет.

Руководителем "ВОО Групп" является Александр Старинский, а подписантом – То Андрей Туан.