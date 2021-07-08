"Днепрогаз" инвестировал в газовые сети города 130 миллионов за три года

Общая сумма инвестиций в развитие газораспределительной системы Днепра и Днепровского района в течение 2018-2020 годов составила более 130 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "Днепрогаза"

Как отмечается, значительный размер капиталовложений позволил повысить уровень безопасности газоснабжения, хотя для комплексного редизайна газораспределительных сетей этих средств недостаточно.

Объем инвестиций, привлекаемых компанией для модернизации и редизайна газотранспортной системы Днепра и Днепровского района, ежегодно утверждается НКРЭКУ. Однако установленный тариф на распределение газа не позволяет АО "Днепрогаз" выполнить все необходимые ремонтные работы на газопроводах, работающих более 30 лет. Из-за систематического непокрытия тарифом на распределение газа фактических расходов предприятия, прогнозируемые убытки "Днепрогаза" до конца года превысят 146 млн грн.

"Своевременная модернизация сетей позволит компании уменьшить расходы технологического газа, то есть в будущем уменьшится нагрузка на потребителей. Эти мероприятия также повысят эффективность работы сетей и позволят удешевить их обслуживание", - отмечает и.о. технического директора "Днепрогаза" Сергей Матиенко.

В 2018-2020 годах специалисты АО "Днепрогаз" выполнили реконструкцию более 6 км газопроводов, модернизацию 11 ГРП, установили 9 современных ШРП производства завода RGC Production, заменили 29 отключающих устройств, выполнили ремонт 33 станций катодной защиты газопроводов.

Инвестиции в газовые сети города "Днепрогаз" осуществляет исключительно за счет средств, которые днепряне платят за распределение природного газа. Поэтому компания призывает потребителей оплачивать услуги по распределению вовремя, чтобы запланированные мероприятия были выполнены в установленный срок.

В этом году в Днепре и Днепровском районе работники компании должны выполнить капитальный ремонт части газопровода среднего давления, а также реконструировать более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующих пункта, построить 3 новые станции катодной защиты и провести реконструкцию 28 существующих станций электро-химической защиты. На это компания планирует потратить почти 31 млн грн.

АО "Днепрогаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК ("Региональная Газовая Компания") на территории города Днепр и Днепровского района.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.