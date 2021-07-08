Стоимость реализованной промышленной продукции выросла за пять месяцев на 43%, – Госстат

Украина в январе-мае 2021 года реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 1,35 трлн грн, что на 42,7% больше, чем в январе-мае 2020 года (0,94 трлн грн), в том числе за пределы страны - на сумму 411,7 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 55,9% к апрелю 2021 года – на 0,6%. Реализация продукции добывающей промышленности за этот период возросла в 2,1 раза, перерабатывающей промышленности – на 45%.

По отношению к предыдущему месяцу (май к апрелю 2021 года) реализация в добывающей промышленности выросла на 12,4%, тогда как в перерабатывающей – снизилась на 2,4%.

В общем объеме реализации промпродукции за пять месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (59,4%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (22%), добывающую промышленность и разработку карьеров (17,4%), металлургическое производство (17,3%).

Ранее сообщалось, что рост промышленного производства в Украине в мае 2021 года в годовом выражении замедлился до 5,4% с 13% по итогам апреля.