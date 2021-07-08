Украина и Литва договорились о развитии ж/д маршрута между Черноморским и Балтийским регионами

Украина и Литва договорились о развитии единого железнодорожного маршрута между Черноморским и Балтийским регионами.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Как сообщается, в литовском городе Клайпеда состоялась встреча министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра транспорта и связи Литвы Мариуса Скуодиса. Министры обсудили вопросы усиления сотрудничества и перспективы новых проектов.

"Литва является одним из главных стратегических партнеров Украины, в том числе и в контексте наших евроатлантических стремлений. Партнерство в сфере транспорта – один из приоритетов. Мы возобновляем диалог о реализации давней идеи – железнодорожное сообщение Балтийского и Черноморского регионов. Для обеих стран это шанс оптимизировать логистику, увеличить нагрузку на морские порты и выйти на новые мировые рынки. С министром транспорта и связи Литвы мы уже договорились о запуске пилотного проекта, в рамках которого будем развивать мультимодальные перевозки между странами, в том числе путем увеличения потока полуприцепов. Также на времени восстановления пассажирского маршрута "4 столицы", из Киева в Ригу", – рассказал Кубраков.

Сейчас между Балтийским и Черноморским регионами осуществляются большие грузовые потоки, однако доля грузов, движущихся из Украины, является очень низкой. В Клайпедском порту украинские грузы составляют лишь около 1-2% всех грузов. По оценкам литовской стороны, поток товара из Украины потенциально может быть в 10 раз выше.

Для осуществления мультимодальных грузовых перевозок морем и железной дорогой будут использоваться, в частности, и автомобильные полуприцепы в качестве интермодальных транспортных единиц. Чтобы это стало возможным, Министерство инициирует изменения в законодательстве, что позволит классифицировать полуприцепы как груз, а не как транспортное средство.

Запуск пилотного проекта планируется в сентябре этого года. Успешная реализация договоренности имеет потенциал сделать Клайпедский порт в Литве северными воротами Украины для выхода в Скандинавию, в то же время Одессу – южными морскими воротами Литвы в Черноморский регион.