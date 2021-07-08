Фонд гарантирования не смог найти покупателя на главный офис "ВТБ Банка" за 400 миллионов

Аукцион по продаже главного офиса "ВТБ Банка" в центре Киева за 399,8 млн грн завершился безрезультатно из-за отсутствия участников торгов.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лик выставил на продажу на открытом аукционе главный офис ликвидируемого АО "ВТБ Банк".

Лот представляет собой здание бизнес-центра общей площадью 5,975 кв. м вместе с земельным участком в 0,11 га в центре Киева, а также 1 801 единицу основных средств. 8-этажное офисное здание премиум-класса расположено на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. В здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.

Напомним, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).