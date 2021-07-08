Импорт газа в июне подскочил в 11 раз, – Оператор ГТС

В июне 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 90,25 млн кубометров, что в 11 раз превышает объемы мая. 100% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии.

Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС.

Всего за шесть месяцев 2021 года было импортировано 651,46 млн кубометров, в том числе в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ) 97,09 кубометров.

Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы в июне составил 14,92 млн кубометров, реэкспорт - 6,63 млн кубометров. Всего за первое полугодие 2021 года экспортировано 63,72 млн кубометров природного газа и реэкспортировано с таможенного склада ПХГ 689,47 млн кубометров.

Отмечается, что в июне более 6 млн кубометров газа, которые хранились в режиме таможенного склада в украинских ПХГ, были реэкспортированы в Румынию через трансбалканский газовый коридор. Причиной стала остановка с 22 по 28 июня российского газопровода "Турецкий поток" для проведения ремонтно-профилактических работ.

"Несмотря на наличие российских газопроводов в обход Украины, европейский рынок газа нуждается в диверсификации маршрутов поставки в виде украинской ГТС. Уникальная разветвленная инфраструктура украинской ГТС позволяет оперативно и гибко реагировать на колебания спроса и при необходимости предоставлять дополнительные мощности для транзита европейским партнерам. Но в случае отсутствия долгосрочного транзитного контракта инфраструктура ГТС будет оптимизирована, и европейский рынок потеряет эти маневренные мощности и попадет в зависимость от одной монопольной структуры. Угроза строительства обходных газопроводов и монополизации маршрутов поставки - это угроза для всех европейцев с точки зрения энергетической и экономической безопасности", - прокомментировал ситуацию гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Трансбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта.

ООО "Оператор ГТС Украины в августе 2020 года по заказу своих клиентов впервые совершил реверсную транспортировку газа по Трансбалканскому газовому коридору - из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину, что продемонстрировало техническую готовность Трансбалканского маршрута транспортировать газ в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что Украина в мае 2021 года импортировала из стран Европы 8,47 млн кубометров природного газа, что в 9 раз меньше, чем в апреле, а по сравнению с маем прошлого года импорт газа упал в 158 раз (с 1,34 млрд кубометров).

Как сообщалось, ранее бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны.

Согласно отчету ргорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд кубометров в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд кубометров, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте 2020 года.