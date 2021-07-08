Поставки нефти на украинские НПЗ сократились с начала года на 8%, – "Укртранснафта"

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-июне 2021 года снизился на 2,2% (на 132 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,91 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртранснафта", передает Интерфакс-Украина.

В частности, транзит в направлении Будковце (Словакия) составил 4,17 млн тонн (+7,9% к январю-июню 2020 года), Фенешлитке (Венгрия) – 1,38 млн тонн (-24,3%), Мозыря (Беларусь) – 359,6 тыс. тонн (+1,8%).

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за шесть месяцев 2021 года составил 1,2 млн тонн, что на 8,4% (на 110,4 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 518,3 тыс. тонн (-11,4%).

Таким образом, в январе-июне-2021 общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 7,11 млн тонн (-3,3%). Доля в ней транзитного объема – 83,1%, перекачки на НПЗ страны – 16,9%.

В июне 2021 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 8,9% (на 79,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 974,5 тыс. тонн. В т.ч. в Будковце – 694,6 тыс. тонн (+46,2%), Фенешлитке – 279,9 тыс. тонн (-33,3%).

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце возросла на 17,3% (на 36,9 тыс. тонн) – до 250 тыс. тонн.

Как сообщалось, объем транспортируемой нефти по результатам первого квартала 2021 года составил 3,5 млн тонн, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.