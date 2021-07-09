Итоги недели: Евробонды для "УЗ", банкротство "Богдана" и обвал на рынке электроэнергии

Главные новости экономики за неделю 5 - 9 июля.

ФИНАНСЫ

"Укзализныця" разместила евробонды на $300 миллионов под 7,9% годовых

"Укзализныця" разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. Средства будут направлены на рефинансирование долга компании. В частности, $116 млн "Укрзализныця" должна до конца года выплатить "Сбербанку", еще $250 млн взыскивает группа VR Capital.

Резервы Нацбанка выросли за месяц на $520 миллионов

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,36 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на 2% благодаря размещению валютных облигаций правительства и интервенциям Нацбанка.

МВФ одобрил распределение $650 миллиардов, Украина может получить $2,7 млрд

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил распределение SDR (специальных прав заимствования) на сумму $650 млрд между странами-участницами Фонда. Украина может получить из этой суммы около $2,73 млрд, но решение еще должен утвердить Совет управляющих МВФ.

Минфин увеличил поступления от размещения облигаций внутреннего займа до 3 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 3,09 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $20 миллионов

Национальный банк за неделю с 5 по 9 июля выкупил на межбанковском рынке $20 млн, при этом регулятор валюту не продавал. Тем временем официальный курс гривни укрепился с 27,4121 грн/$ в начале недели до 27,3234 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 9 июля.

Объем наличных денег в обращении вырос с начала года на 27 миллиардов

По состоянию на 1 июля в обороте находилось наличных на 585,2 млрд грн, что на 26,7 млрд грн больше, чем в начале года, сообщил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

Нацбанк изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании, в первую очередь для слабовидящих и людей преклонного возраста.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция замедлилась в июне до минимума с начала года, – Госстат

Рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после 1,3% в мае, сообщил Госстат. В годовом измерении, по сравнению с июнем 2020 года, инфляция остается на уровне 9,5%.

ВЛАСТЬ

Кабмин передумал повышать ренту для крупнейших мобильных операторов

Кабмин по инициативе Минцифры инициирует поправки в свой же "ресурсный" законопроект №5600 с предложением отказаться от индексации ренты на использование радиочастотного ресурса для мобильных операторов на три года. Минфин планировал получить от индексации рентной платы 0,58 млрд грн в год.

Подробнее о первоначальной версии документа читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу

Кабмин уволил главу Агентства по управлению Зоной отчуждения после полугода работы

Кабинет министров уволил Сергея Костюка с должности председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения. Он был назначен на эту должность 24 февраля, а до этого возглавлял ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия ввела экстренные меры на рынке электроэнергии из-за действий ДТЭК

НКРЭКУ приняла ряд экстренных решений после рекордного обвала цен на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ). Регулятор отмечал, что падение цены вызвано действиями трейдера "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, который перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чергова криза на ринку електроенергії. Чому і як її зробив ДТЕК Ахметова

Нацкомиссия передала утверждение тарифов на отопление местным властям

НКРЭКУ передала регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии на местный уровень. Теперь устанавливать тарифы на услуги этих предприятий будут местные органы власти.

Власти Киева анонсировали повышение тарифов и вводят авансовый платеж за отопление

Власти Киева предупредили, что осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Тем временем в платежках появилась отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление. Пока этот платеж будет добровольным, сообщили в КП "Киевтеплоэнерго". .

Нацкомиссия обязала поставщика "последней надежды" поставлять газ для предприятий ТКЭ

НКРЭКУ расширила обязанности ГПК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа. Теперь компания обязана обеспечивать топливом не только население, а и производителей тепловой энергии, которые остались без поставщика.

После этого "Нафтогаз" снизил цену на газ на июль для потребителей, получающих топливо от ППН, на уровне 11,05 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), а также отменил тарифный план "Месячный" для населения.

Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС. Максимальная цена бензина выросла на 80 копеек (до 31,64 грн/л), дизтоплива – на 32 коп. (до 29,55 грн/л).

Набсовет "Нафтогаза" не смог рассмотреть увольнение Витренко из-за решения Окружного админсуда

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" вновь отложил вопрос прекращения контракта с главой правления компании Юрием Витренко. За день до заседания набсовета соответствующее предприсание НАПК вновь приостановил Окружной админсуд Киева.

"Газпром" вновь отказался увеличить транзит газа через Украину и Польшу

Российский "Газпром" отказался бронировать мощности для транзита газа на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах на фоне рекордно высоких за последние годы цен на газ в ЕС.

ТРАНСПОРТ

Антимонопольный комитет разблокировал финансирование реконструкции аэропорта в Днепре

АМКУ признал допустимой приостановленную им в мае государственную помощь на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр" на общую сумму более 6 млрд грн, однако установил три условия для ее выделения.

МВД обнародовало данные о VIN-кодах зарегистрированных в Украине автомобилей

Министерство внутренних дел впервые опубликовало набор данных о транспортных средствах вместе со сведениями о VIN-кодах. Сейчас доступна информация о 820 тыс. транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года.

КОРПОРАЦИИ

Днепровский меткомбинат выставили на продажу за 8,4 миллиарда, его планирует купить Ахметов

Часть активов ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ранее входило в корпорацию ИСД) в рамках процесса банкротства предприятия выставят на продажу со стартовой ценой 8,39 млрд грн. Торги назначены на 26 июля.

Среди потенциальных покупателей актива – "Метинвест" Рината Ахметова и ООО "Оптимал Трейд" бывшего менеджера Ахметова. При этом "Метинвест" еще в 2018 году выкупил домны Днепровского меткомбината, когда предприятие находилось под управлением менеджеров олигарха.

Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского

Суд признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру. Компания входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского и задолжала кредиторам 6,7 млрд грн.

Друг Медведчука завершил сделку по продаже сети АЗС Glusco

Новым владельцем сети АЗС Glusco Ниссана Моисеева – друга Виктора Медведчука, станет компания Socar New Energy Ltd (SNE). По данным отраслевых СМИ, сделка уже завершена, для возобновления работы сети покупателю остается получить разрешение АМКУ.

Amazon зарегистрировал дочернюю компанию в Украине

Корпорация Amazon зарегистрировала юрлицо в Украине – ООО "Амазон Дата Сервісес Україна". При этом Amazon не будет запускать в Украине свой проект e-commerce, основная цель регистрации компании в Украине – популяризация облачных сервисов компании.

Сеть "Файно маркет" из Кропивницкого покупает черкасскую сеть "Абсолют"

Компания "Вересень плюс" из Кропивницкого, управляющая региональной сетью магазинов "Файно Маркет", покупает черкасскую сеть магазинов "Абсолют". До конца года кропивницкий ритейлер планирует открыть около 30-ти новых торговых объектов в Черкасской области.

Владелец крупного подрядчика "Укравтодора" оформил компанию по добыче золота в Украине

Турецкая группа "Онур", которая является одним из крупнейших подрядчиков "Укравтодора", оформила контроль над украинским ООО "Спис Украина". Эта компания владеет спецразрешением на разработку руд золота на Желтоводской площади в Днепропетровской области.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ

Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков, выяснили журналисты. При этом основатель пирамиды остается на свободе, а дела против нее в судебном реестре засекречены по решению Офиса генпрокурора.

После введения санкций Медведчук переписал свою роскошную яхту на новый офшор

После введения санкций СНБО роскошную пятипалубную яхту семьи нардепута от "ОПЗЖ" и кума российского президента Виктора Медведчука переоформили на новый офшор на Маршалловых островах. При этом жена Медведчука Оксана Марченко, вероятно, продолжает ей пользоваться.

СБУ обнаружила крупнейшую незаконную криптоферму на площадке облэнерго

СБУ обнаружила крупнейшую нелегальную криптоферму прямо на площадке АО "Винницаоблэнерго". По данным следствия, более 5 тыс. компьютеров бесплатно потребляли электроэнергии на 7 млн грн в месяц. "Винницаоблэнерго" свою причастность к криптоферме отрицает.

Суд арестовал трех фигурантов дела "Кузни на Рыбальском" с залогом в 1,4 миллиарда

Суд избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре, а также двум бывшим чиновникам Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме от 443 млн до 475 млн грн каждому.

ГБР обвиняет их в продаже для Вооруженных сил Украины якобы некачественной военной техники на сумму 475 млн грн..