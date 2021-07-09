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Суд арестовал третьего подозреваемого по делу "Кузни на Рыбальском" с залогом в 475 миллионов

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу

Печерский суд избрал меру пресечения уже третьему подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"8 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав одному из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ЗСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.

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Джерело:  ГБР
Міноборони (969) суд (3329) ЗСУ (372)


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А главный "кузнец" арестован?
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09.07.2021 09:32 Відповісти
Тигипко?
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09.07.2021 09:46 Відповісти
ЗЕЛЕНЬ ЗДАЄ ТЕРИТОРІЮ І САДЖАЄ ТИХ ХТО ЇЇ ЗВІЛЬНЯВ ТА ЗАХИЩАВ.ДІРКА В БЮДЖЕТІ УСІХ ШТРАФУЮТЬ НА СОТНІ МІЛЬЙОНІВ ПОПОВНЮЮТЬ БЮДЖЕТ.УСІ СПРАВИ РОЗВАЛЯТЬСЯ,БО КУЗНЯ БЕЗ КОПІЙКИ З БЮДЖЕТУ 7 КАТЕРІВ СПУСТИЛА НА ВОДУ.ЗЕЛЕНІ- СВОЛОТА ПІДСТУПНА І НЕНАВИСНА ДО ВІЙСЬКОВИХ І ЗАХИСНИКІВ.
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09.07.2021 09:48 Відповісти
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
......Шандре и Павловскому вменяют в вину не взятку, не откат, не превышение служебных полномочий, а тупо факт строительства катеров «Кентавр».
Потому что держзамовлення надо непременно привязать к Порошенку, которому так хотели УГОДИТЬ, что аж построили катеров. Прикинь, суки какие?

Причем слово «угодить» - это из материалов дела. И это не цирк и не студенческий капустник, это реальные обвинения, арест и залог в 400 миллионов.
А катера между тем готовят к параду на День Незалежності
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09.07.2021 10:01 Відповісти

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