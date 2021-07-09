Суд арестовал третьего подозреваемого по делу "Кузни на Рыбальском" с залогом в 475 миллионов

Печерский суд избрал меру пресечения уже третьему подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"8 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав одному из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ЗСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.