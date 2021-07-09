Госпродпотребслужба не будет применять к "Новой почте" штраф в 326 миллионов, – глава службы

Государственная потребительская служба не будет применять штраф в 326 млн грн к компании "Новая Почта", который наложили сотрудники службы в Харьковской области.

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая на странице в Facebook.

Она отметила, что провела внутреннее расследование ситуации, ознакомилась с видеофиксацией и проконсультировалась с юристами.

"Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение", – написала Магалецкая.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы планирует провести личную встречу с представителями "Новой Пошты" и бизнес-сообщества.

При этом, она также подчеркнула, что в Украине необходимо в срочном порядке менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру", – подытожила Магалецкая.

Ранее сообщалось, что "Новая Почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу в Харьковской области за наложение штрафа в 326 млн грн после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.