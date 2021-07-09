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Правоохранители обнаружили канал контрабанды электроники и табака из ОАЭ через "Борисполь"

Правоохранители обнаружили канал контрабанды электроники и табака из ОАЭ через

Правоохранители обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" незаконную партию брендовой электроники и 28 ящиков табака для кальянов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под руководством Киевской городской прокуратуры обнаружена и прекращена противоправная схема уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей в зоне деятельности таможенного поста "Борисполь", а также перемещение со скрытием от таможенного контроля подакцизных товаров (ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 362 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, схема заключалась в доставке товаров из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорт "Борисполь" через страны Евросоюза под видом других товаров. При этом дельцы вносили недостоверные данные в документы относительно номенклатуры товара и стоимости во время прохождения таможенных формальностей.

По результатам обысков на территории грузового терминала была изъята значительная партия брендовых электронных товаров, количество которых устанавливается, а также 28 ящиков кальянного табака, который является подакцизным товаром.

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Джерело:  Офис генерального прокурора
Бориспіль (700) контрабанда (246) Офіс Генпрокурора (458)


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09.07.2021 12:55 Відповісти

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