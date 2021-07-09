Украинцы продали валюты за полгода на $1,25 миллиарда больше, чем купили, – глава Совета НБУ

Чистое предложение иностранной валюты со стороны украинцев за первые шесть месяцев 2021 года составило $1,25 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"В сегменте операций физлиц с инвалютой продолжает наблюдаться устойчивое преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц в июне составила $329 млн (в эквиваленте), а за 6 месяцев 2021 года – $1,25 млрд", – написал он.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем продажи населением валюты в мае 2021 года превысил объем покупки на $342,12 млн, в апреле – на $545,9 млн, в марте – на $329,71 млн.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.