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Украинцы продали валюты за полгода на $1,25 миллиарда больше, чем купили, – глава Совета НБУ

Украинцы продали валюты за полгода на $1,25 миллиарда больше, чем купили, – глава Совета НБУ

Чистое предложение иностранной валюты со стороны украинцев за первые шесть месяцев 2021 года составило $1,25 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"В сегменте операций физлиц с инвалютой продолжает наблюдаться устойчивое преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц в июне составила $329 млн (в эквиваленте), а за 6 месяцев 2021 года – $1,25 млрд", – написал он.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем продажи населением валюты в мае 2021 года превысил объем покупки на $342,12 млн, в апреле – на $545,9 млн, в марте – на $329,71 млн.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.

Автор: 

Джерело:  Facebook
валюта (2184) Данилишин Богдан (119) НБУ (9308) обмін валюти (711)


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НАЙШЛИ ЧІМ ПИШАТИСЯ..
ПОЧАЛАСЯ ЕПОХА РОЗКВІТУ УКРАЇНИ ЗА ПЛАНОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЙОГО ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВУВННЯ.
ВСЕ ПРОСТО, - УКРАЇНЦІ СТАЛИ ПРОЇДАТИ СВОЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ.
А ОТ ОЛІГАРХИ, ЧЕРЕЗ СВОЇ БАНКИ, ЗНИЗИЛИ КУРС ДОЛАРА І ПОЧАЛИ ЗА БЕСЦІНЬ СКУПОВУВАТИ ВАЛЮТУ І ПЕРЕВОДИТИ ЇЇ В ОФШОРИ.
ВИ ГАДАЄТЕ ЧОМУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ЗЕ-КО-***** ТАК ШВИДКО ПРИЙНЯЛИ ЗАКОН ПРО ОЛІГАРХІВ ???
ТУТ ТЕЖ НЕ СКЛАДНО ЗРОЗУМІТИ МАЮЧОМУ МІЗКИ, - ПРОСТО НІХТО З ОЛІГАРХІВ І ОТОЇ ЗЕЛЕНСЬКОЇ ТІЧКИ НЕ ПОВ'ЯЗУЄ СВОЄ МАЙБУТНЕ З УКРАЇНОЮ.
ТОМУ І ЗАКОНИ ЇМ ДО ОБРІЗАНОГО.
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09.07.2021 12:32 Відповісти

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