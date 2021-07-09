В рамках оборонного заказа с начала года заключили контрактов всего на 125 миллионов, – вице-премьер

С начала года государственные заказчики в рамках выполнения оборонного заказа заключили всего 12 новых контрактов на общую сумму 125 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает Укринформ.

Министр утчнил, что новые контракты заключали Министерство обороны, Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Госспецсвязи.

Уруский отметил, что ситуация малым количеством новых подписанных контрактов и большим количеством продленных требует дополнительного анализа.

Так, по состоянию на 1 июля государственные заказчики в рамках выполнения оборонного заказа продлили действие 147 контрактов на общую сумму почти 15 млрд грн.

"В выполнении государственного оборонного заказа участвуют 14 заказчиков. Общий объем финансирования государственного оборонного заказа на 2021 год составляет 27,11 млрд грн. По состоянию на 1 июля государственные заказчики заключили и пролонгировали 159 госконтрактов на общую сумму почти 15 млрд грн, что составляет 55% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2021 год", – сказал Уруский.

По его словам, из этих контрактов в 2021 году подписано 12 контрактов на 125 млн грн, пролонгировано – 147 контрактов на 14,7 млрд грн.

В соответствии с заключенными контрактами, предприятиям-поставщикам уже оплачено 10,32 млрд грн, что составляет 70% от общей суммы заключенных контрактов. Выполнено работ и услуг, предоставлено продукции на сумму 2,58 млрд грн, 70% которых предоставлено по предоплате, проведенной в 2020 году.

Как сообщалось, Минобороны за полгода не смогло провести ни одного тендера на закупку топлива.