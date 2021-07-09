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Запасы угля на складах ТЭС упали с начала месяца на 5% вопреки планам Минэнерго

Запасы угля на складах ТЭС упали с начала месяца на 5% вопреки планам Минэнерго

Запасы газового угля на складах тепловых электростанций с начала июля, по состоянию на 9 июля, сократились на 8% − до 964 тысяч тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает отраслевое издание ExPro.

По данным Минэнерго, общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ с начала июля, за 9 дней, уменьшились на 5% − до 1,37 млн тонн. При этом запасы угля марки "А" и "П" на складах ТЭС за этот период увеличились с 239 до 249 тыс тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ сократились в 1,79 раза.

Как сообщалось, в начале июля Минэнего заявило, что в рамках подготовки к зимнему сезону для всех предприятий топливно-энергетического комплекса будет определен неснижаемый запас угля и сформирован график накопления угля для каждой тепловой станции.

Напомним, во время морозов в феврале целый ряд энергоблоков ТЭС, в частности компании "ДТЭК Энерго", был выведен в аварийный ремонт на фоне крайне низких запасов угля.

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Джерело:  ExPro
ТЕС (677) вугілля (1896) Міненерго (924)


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