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Холдинг Новинского назначил директором по инвестициям бывшего менеджера российского олигарха Евтушенкова

Холдинг Новинского назначил директором по инвестициям бывшего менеджера российского олигарха Евтушенкова

Директором по стратегии и инвестициям Smart Holding Вадима Новинского назначен Кирилл Чебунин.

Как сообщает пресс-служба холдинга, Чебунин с 2017 по 2021 годы занимал пост исполнительного вице-президента по стратегии и развитию в АФК "Система" российского миллиардера Владимира Евтушенкова.

До этого, с 2008 по 2017 год, он был директором, затем управляющим директором по портфельной стратегии этого холдинга.

С 2004 по 2007 год Чебунин работал на руководящих постах в представительстве компании Nokiа в России. Начинал карьеру с позиции продакт-менеджера в компании Huawei Technologies.

В Smart Holding Чебунин будет отвечать за формирование инвестиционной стратегии группы, поиск новых направлений для развития бизнеса, инвестиционный анализ и реализацию сделок M&A.

Автор: 

призначення (1144) Новинський Вадим (225) Євтушенков Володимир (20)


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