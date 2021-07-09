Экспорт пшеницы и кукурузы принес за год $8,6 миллиарда, – УКАБ. ИНФОГРАФИКА

Экспорт украинской пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) сократился на 19% по сравнению с 2019/2020 МГ - до 16,7 млн тонн, кукурузы - на 24%, до 23,1 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Хотя валовой сбор в 2020/2021 МГ был значительно ниже предыдущего года, в целом можно констатировать неплохие результаты экспорта основных зерновых культур. По результатам 2020/2021 МГ было экспортировано 16,7 млн тонн пшеницы, что на 19% ниже предыдущего года. Кукурузы было экспортировано 23,1 млн тонн, что на 24% ниже по сравнению с предыдущим периодом", - сказано в сообщении.

Однако, как отмечается, несмотря на значительно меньший объем экспорта, уменьшение выручки было минимальным, а в некоторых случаях она даже и возросла.

Так, в 2020/2021 МГ экспортная выручка от реализации пшеницы составила $3,5 млрд, что на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспортная выручка от реализации кукурузы составила $5,1 млрд, что на 2% выше по сравнению с предыдущим периодом. Такая ситуация была вызвана значительным мировым ростом цен на зерновую группу.

Топ-3 крупнейшими импортерами украинской пшеницы в 2020/2021 МГ были: Египет (15% экспортной выручки), Индонезия (15%) и Марокко (7%).

Топ-3 крупнейшими импортерами украинской кукурузы были Китай (37% экспортной выручки), Нидерланды (10%) и Египет (10%).

По данным Минагрополитики, Украина с начала 2021/2022 маркетингового года уже экспортировала 518 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,4 раза меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.