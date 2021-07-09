Арабская компания построит в Армении СЭС с ценой электроэнергии меньше 3 центов за киловатт

Арабская компания Masdar Clean Energy построит солнечную электростанцию мощностью ​​200 МВт в Армении с ценой продажи электроэнергии в сеть по $0,029 за кВт-ч, что соответствует 79 коп. за киловатт.

Как сообщили в пресс-службе компании, она победила в международном тендере правительства Армении, передает отраслевое издание ExPro.

"Правительство Армении завершило международный тендер с первоначальным предложением Masdar в размере 0,0299 $/кВт-ч в декабре 2019 года. После конкурентного процесса Masdar представил окончательную цену 0,0290 $/кВт-ч. Электростанция мощностью 200 МВт будет расположена в коммунах Армении – Таллина и Даштадему, в районе, где солнечная радиация высока, а земля непригодна для сельскохозяйственных нужд", – сказано в сообщении компании.

Как отмечается, проект будет разрабатываться на основе соглашения о проектировании, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации (DFBOO), а проектная компания будет на 85% принадлежать Masdar, а 15% будет иметь ЧАО "Армянский фонд национальных интересов" (ANIF).

Masdar Clean Energy – один из мировых лидеров в девелопмента проектов генерации из возобновляемых источников энергии, входящей в структуру государственного холдинга Mubadala (ОАЭ). Общая мощность установленных объектов генерации компании составляет 10,7 ГВт, на сумму около $20 млрд, расположенных в более 30 странах мира.

Как сообщалось, в прошлом году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Согласно закону, "зеленый тариф" для солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию с 1 января 2021 года составляет 0,045-0,11 евро за кВт в зависимости от мощности.