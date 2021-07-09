"Экспоцентр Украины" купит лавки для сидения по 118 тысяч гривен за штуку

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" 23 июня объявил о намерении заключить два договора с ООО "Инжиниринговая компания Планета Строй" на реконструкцию имущественного комплекса экспоцентра совокупной стоимостью 93,82 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В обоих случаях сумма скидки компании к ожидаемой стоимости закупки составила 1%. На аукционе "Планета Строй" не торговалась единственным конкурентом ООО "Славград-Сервис".

Напомним, об обустройстве урбан-парка на ВДНХ в мае заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Концепцию урбан-парка разработала компания "Биг Сити Лаб" (Big City Lab) Максима Яковера – бывшего директора по развитию "Экспоцентра", когда им руководил Максим Бахматов.

Согласно смете "Планеты-Буд", компания поставит 6 радиальных парковых скамеек, сделанных по индивидуальному заказу, по 118 тыс. грн за штуку.

Еще 24 прямые лавки, также сделанные по индивидуальному заказу, будут стоить по 14 тыс. грн за единицу, а 10 урн для мусора индивидуального изготовления обойдутся в 8,78 тыс. грн каждая.

На сайтах по продаже скамеек цены на них стартуют с 1,5 тыс. грн. Самые дорогие предложения колеблются в диапазоне 9-20 тыс. грн за штуку.

Кроме того, в смете цена за детский канатный комплекс "Пирамида-2" составляет 180 тыс. грн, в то время как на сайтах по продаже спортивного и игрового оборудования такой комплекс стоит 86 тыс. грн.

Игровой детский комплекс "Дракон" стоит в итоговой ведомости ресурсов 251 тыс. грн. На сайтах по продаже комплексов его стоимость составляет 235 тыс. грн, а на других сайтах при оптовом заказе от двух штук (в ведомости ресурсов указано два комплекса) такие комплексы можно приобрести по 178 тыс. грн за штуку.

Руководителем киевской "ИК Планета Строй" является Николай Шокодько, а принадлежит компания Сергею Мошенскому. Это сын и помощник бывшего нардепа Валерия Захаровича Мошенского (самовыдвижение, потом – группа "Суверенная европейская Украина"), владельца крупного столичного строительного холдинга "Группа компаний "Планета".

В 2018 году компания получила подряд на реконструкцию сада им. Т.Г.Шевченко в Харькове на 294 млн грн. А через год Главное управление Нацполиции в Харьковской области начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением заказчика – СКП "Харьковзеленстрой" Харьковского городского совета. По версии следствия, "Харьковзеленстрой" в сговоре с "Планета Строй" завысил стоимость договора на реконструкцию сада, чем привел к растрате бюджетных средств.