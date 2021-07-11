Инвестиции в сумме $1 миллиарда приведут к росту экономики Украины на 1-2%, – Минэкономики

Инвестиции в сумме $1 млрд в области экономики Украины, которые сейчас определены правительством Украины точками роста, могут дать дополнительный рост ВВП на 1-2%.

Об этом рассказал первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко во время встречи с региональным вице-президентом Европы и Центральной Азии Всемирного банка Анной Бьерде.

Презентуя стратегические цели для экономики Украины на ближайшие 5-10 лет, Любченко рассказал, что правительство Украины, делая акцент на продолжении реформ, поставило перед собой задачу разработать новую модель экономического развития с определением точек, где возможен быстрый рост. В результате этой работы выделили пять кластеров с наибольшим мультипликационным эффектом, которые станут полезными для дальнейшего сотрудничества Всемирного банка и правительства Украины.

"На основе моделирования развития экономики Украины мы определили отрасли – точки роста для экономики. Речь идет об отрасли легкой промышленности, сельском хозяйстве, развитии науки, здравоохранении, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сферах. Из этого перечня есть сферы, которые могут заинтересовать Всемирный банк. Прежде всего это проекты по возобновляемой энергетики, мелиорации, инфраструктурные проекты, восстановление объектов культурного наследия", – отметил Любченко.

Со своей стороны представители Всемирного банка отметили, что определенные украинским правительством точки роста действительно имеют потенциал, чтобы генерировать устойчивый рост экономики и параллельно строить фундамент стабильного развития частного сектора.

Также украинская сторона заверила, что Украина продолжает активную работу над привлечением инвестиций в национальную экономику. Среди приоритетов – земельная реформа и функционирование рынка земли, реформа государственного управления, сфера защиты окружающей среды, в частности, постепенная декарбонизация энергетики, трансформация угольных регионов и другие проекты.