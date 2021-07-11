Налоговая милиция и СБУ провели обыски на 106 АЗС сети друга Медведчука

Государственная фискальная служба совместно со Службой безопасности провела комплекс одновременных следственных действий на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах страны.

Как сообщает пресс-служба ГФС в Facebook, по результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС.

"Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - скзано в сообщении.

Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова отменил арест части имущества сети Glusco. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. В ведомстве уточнили, что для проведение трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ГОСТ.

Напомним, в июне налоговая милиция ГФС арестовала корпоративные права 28 компаний, в том числе собственников сети АЗС Glusco по делу об уклонении от уплаты налогов на 260 млн грн при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации. В СБУ тогда отмечали, что эти "активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц".

Перед этим стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.