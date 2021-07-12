Рада может рассмотреть законопроекты о Высшем совете правосудия на этой неделе, – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия на пленарной неделе 12-16 июля.

Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил в эфире программы "Подробности недели", передает Укринформ.

"На этой неделе будут два тяжелых законопроекты, связанные с ВРУ, это №5068 и №5069. На них точно пойдет большой промежуток нашего рабочего времени", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" 19 мая 2021 года.

В то же время законопроект №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" принят Верховной Радой в первом чтении 20 мая.