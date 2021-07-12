СБУ в Черновицкой области обнаружила незаконный канал поставки сигарет на 10 миллионов
Служба безопасности разоблачила канал незаконной переправки в Украину оптовых партий табачных изделий – было изъято блоков иностранных сигарет на 10 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Дельцы вывозили товар с юга Европы и согласно задекларированному маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии. Однако, злоумышленники пытались использовать схему так называемого "прерванного транзита" и вместо пункта назначения собирались отгружать сигареты в Украине", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потом участники схемы планировали реализовать контрабандную продукцию через аффилированные торговые точки.
Правоохранители задержали грузовик дельцов на территории пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. В авто было обнаружено 750 тыс. пачек сигарет.
В ходе уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль