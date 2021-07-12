БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ в Черновицкой области обнаружила незаконный канал поставки сигарет на 10 миллионов

СБУ в Черновицкой области обнаружила незаконный канал поставки сигарет на 10 миллионов

Служба безопасности разоблачила канал незаконной переправки в Украину оптовых партий табачных изделий – было изъято блоков иностранных сигарет на 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Дельцы вывозили товар с юга Европы и согласно задекларированному маршруту должны были доставить его в одну из стран Центральной Азии. Однако, злоумышленники пытались использовать схему так называемого "прерванного транзита" и вместо пункта назначения собирались отгружать сигареты в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потом участники схемы планировали реализовать контрабандную продукцию через аффилированные торговые точки.

Правоохранители задержали грузовик дельцов на территории пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. В авто было обнаружено 750 тыс. пачек сигарет.

В ходе уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Джерело:  СБУ
контрабанда (250) СБУ (1557) цигарки (376)
