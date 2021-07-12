БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Правоохранители заблокировали коррупционную схему растаможки американских и корейских авто в Одесской области

Правоохранители заблокировали коррупционную схему растаможки американских и корейских авто в Одесской области

Служба безопасности Украины в Одесской области блокировала схему получения взяток за растаможку американских и южнокорейских автомобилей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным, злоумышленники ежемесячно незаконно оформляли около 100 транспортных средств.

По данным досудебного следствия, старший государственный инспектор таможенного поста требовал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей в режиме "импорт", которые поступали из Южной Кореи и США. Кроме того, таможенник обещал не затягивать таможенные операции.

Стоимость "услуг" составляла от $100 до $300, в зависимости от марки автомобиля.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время получения очередной взятки за оформление семи авто.

В рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении фигуранту.

Джерело:  СБУ
