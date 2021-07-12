Беларусь не будет закрывать границу для бизнеса или туристов из Украины, – глава МИД

Закрытие беларусско-украинской границы, о котором говорил захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко, не означает ограничений для бизнеса или въезда украиснких туристов.

Об этом в интервью российским СМИ сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Белта".

По его словам, "то, что было сказано (Лукашенко, – ред.), что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет более пристально смотреть на охрану границ".

"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, – здесь мы будем принимать самые жесткие меры", – подчеркнул министр.

Напомним, 2 июля во время выступления в честь Дня Независимости Беларуси Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, цель которых якобы насильственная смена власти. По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что заявление Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не соответствует действительности.