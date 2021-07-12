Socar New Energy подписал длинные контракты с украинскими трейдерами на поставку автогаза, – СМИ

Компания Socar New Energy подписала TERM-контракты на поставку автогаза с украинскими трейдерами сжиженного газа.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr с ссылкой на самих трейдеров.

Отмечается, что всего Socar New Energy намерен поставлять в Украину 37 тыс. тонн СУГ ежемесячно, весь объем продан в режиме длинных договоров. Трейдеры сообщают, что TERM-контракты проданы с премией $25/тонна к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest.

По данным издания, в пул контрагентов по длинным договорам, в часности, вошли ОККО, WOG, "Автотранс", "Надежда", "Сокар Украина", "Еврогазгрупп", "БРСМ-Нафта", KLO.

Договора будут работать до октября 2021 года включительно. Как известно, условия работы с "Роснефтью" предыдущего поставщика Proton Energy также пересматривались в ноябре.

Напомним, в конце мая компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства "Роснефти" в Украину.

Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.