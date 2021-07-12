Суд арестовал экс-замминистра обороны Павловского по делу "Кузни на Рыбальском" с залогом в 475 миллионов

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра, генералу Игорю Павловскому в виде содержания под стражей сроком с альтернативой внести залог в размере почти 500 млн грн.

Об этом сообщил адвокат Павловского Ростислав Кравец, передает телеканал "Прямой".

Также он добавил, что рассмотрение апелляционного решения возможно не ранее 18 июля, однако сторона защиты уже начала готовить апелляцию и жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как уточнили в ГБР "Интерфакс-Украина", размер залога составляет более 475 млн грн, при этом суд арестовал Павловского на два месяца.

Ранее сообщалось, что 2 июля следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и двум экс-начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Чиновников подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. По данным следствия, действия фигурантов привели к убыткам государства на 475 млн грн.