"Нафтогаз" подал иск к "Центрэнерго" на 250 миллионов из-за долгов за газ

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", дочерняя структура НАК "Нафтогаз Украины", просит суд взыскать с ПАО "Центрэнерго" 250,74 млн грн грн долга за потребленный газ.

Хозяйственный суд Киевской области 8 июля крыл производство по делу, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно судебным материалам, ООО "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" требует взыскать с "Центрэнерго" 245,81 млн грн основного долга за поставленный газ, 1,34 млн грн – 3% годовых, а также 3,6 млн грн инфляционных потерь.

Как указано в материалах дела, исковые требования "Нафтогаз Трейдинг" обосновал не полной оплатой "Центрэнерго" поставок газа по договору от 26 июня 2020 года.

В "Нафтогаз Трейдинге" отметили, что компания передала "Центрэнерго" природный газ, с учетом услуг по транспортировке и платы за суточный небаланс на общую сумму 247,9 млн грн, з задолженность генерации за это топливо составила 245,8 млн грн.

Как сообщалось, с января 2021 года государственное "Центрэнерго" из-за нехватки угля начало использовать на своих станциях газ, что делало производство электроэнергии на них убыточным. В это время "Центрэнерго" контролировала группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

"Центрэнерго" по итогам первого квартала 2021 года получило убыток в размере 794,7 млн грн, по сравнению с убытком на 163 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Фонд госимущества только 26 февраля 2021 года сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.