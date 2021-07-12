Суд открыл дело по иску о конфискации доходов нардепа Кивы от жомовой ямы

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению гражданское дело о признании необоснованными и взыскании в пользу государства активов на сумму более 1,2 млн грн, полученных якобы от сдачи в аренду жомовой ямы народным депутатом.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), первое заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 27 июля.

В прокуратуре отметили, что это первый иск о гражданской конфискации.

По данным следствия, народный депутат противоправно получил 1,24 млн грн якобы от сдачи в аренду объектов недвижимости (жомовая яма) субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, несмотря на то, что нардеп не является собственником указанного объекта и не имеет прав по владению, пользованию и распоряжению им.

"Еще 10 000 гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", – добавляют в САП.

В сообщении не уточняется имя народного депутата, однако обстоятельства указывают на представителя фракции "ОПЗЖ" Илью Киву.

Как сообщалось, САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд о иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату, и взыскании их в доход государства.

Ранее журналисты выяснили, что бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива задекларировал 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг.

За аренду ямы нардепа Кивы площадью почти 400 квадратных метров вместе с гаражом, согласно декларации, платила львовская фирма "Компания "Сиквел", которая фигурирует в одном из уголовных производств, как компания с признаками фиктивности.