Уровень вакцинации в Киеве превышает средний по Украине в два раза, – Ляшко

Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве вдвое превышает средний уровень по Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, его показатель превышает средний по Украине в два раза. Сразу за лидером идут - Киевская и Полтавская области", - написал Ляшко.

Самые низкие уровни охвата, по его словам, в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

За последнюю неделю самые высокие темпы вакцинации демонстрирует опять же город Киев, Полтавская и Киевская области. Самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

"Наибольший рост темпов вакцинации за прошедшую неделю зафиксировали в Херсонской области (+56%). А в целом сделано за прошедшую неделю 563 тыс. прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - отметил Ляшко.

Он добавил, что в прошедшие выходные в Украине работало более 200 центров массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения начало использование вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech от COVID-19 в центрах массовой вакцинации.