Турция готова принять украинскую делегацию для финализации проекта соглашения о ЗСТ на следующей неделе

Турция на следующей неделе готова принять украинскую делегацию для финализации технических моментов проекта соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Об этом сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш по итогам видеоконференции с первым вице-премьером, министром экономики Украины Алексеем Любченко.

"У нас осталось несколько позиций, где мы должны найти баланс в наших торговых отношениях. Стоит отметить, что во время переговоров с нашими турецкими коллегами, мы пришли к конструктивным и прогрессивных решений, которые позволят защитить внутренние рынки, там где это нужно и создать Соглашение, которое будет способствовать углублению торговых отношений и развития экономик наших стран", – подчеркнул Любченко.

Со своей стороны Муш также выразил уверенность, что делегации стран должны активизировать работу по проработке всех моментов и в ближайшее время представить проект соглашения о свободной торговле.

"Наши делегации уже плодотворно поработали над соглашением. А на следующей неделе мы готовы принять у себя делегацию из Украины для финализации технических моментов проекта Соглашения", – отметил Муш.

В Минэкономики напомнили, что недавно состоялась очередная консультация между украинской и турецкой делегациями в рамках переговоров по подписанию Соглашения о свободной торговле между странами. Благодаря подписанию Соглашения о свободной торговле торговый баланс между Украиной и Турцией может увеличится вдвое – до $10 млрд.