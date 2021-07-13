"Укрзализныця" заменит эскалаторы на Центральном вокзале в Киеве за 13 миллионов

АО "Укрзализныця" подписала новый договор на поставку и установку нового главного эскалатора страны на Центральном вокзале в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве вместо старых эскалаторов будет установлено два новых Heavy Duty.

"Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО "Мицуи Украина". Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн, что на 16% меньше, чем планировалось потратить", – говорится в сообщении.

Всего в тендере на закупку эскалаторов приняли участие четыре компании. Предложения двух из них были отклонены в связи с несоответствием условиям тендерной документации.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, новые эскалаторы установят не позже чем через девять месяцев.

"График поставки и установки новых эскалаторов разработан с учетом удобства для пассажиров и минимизации полной их остановки. Так, подъемники будут полностью остановлено только на один месяц", – уточнил он.

В компании напомнили, что нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.

ООО "Мицуи Украина" является официальным представителем известных производителей комплектных лифтов, эскалаторов и траволаторов Hanson Lift (Suzhou) Co., Ltd и Prima Trading (Suzhou) Co.,Ltd, которые входят в Prima Group. Рынок указанных компаний охватывает Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Америку.