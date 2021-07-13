"Винницагаз" установил с начала года 29 новых шкафных газорегуляторных пунктов

Для обеспечения стабильной подачи газа и повышения уровня безопасности, за первое полугодие 2021 года, "Винницагаз" установил 29 новых газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШГРП).

Как сообщает пресс-служба компании, новое оборудование производства Львовского завода RGC Production было установлено на замену устаревшему, которое отслужило более 25 лет.

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа 12 тысячам клиентов компании в Винницкой области. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение снижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Обеспечивает корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления", – говорится в сообщении.

Кроме того, оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его прыжки. В то же время, отмечается, что фильтры шкафных газорегуляторных пунктов очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Замену оборудования компания провела на выполнение плана развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет 7,7 млн грн. Финансируются такие работы за счет тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуги доставки газа – залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В компании добавили, что для модернизации газовых сетей области, до конца года "Винницагаз" планирует установить еще 27 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для почти 10 тыс. потребителей Винницкой области.

Всего за 2,5 последних года "Винницагаз" приобрел и установил в зоне лицензионной деятельности 136 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. километров газопроводов и более 8 млн потребителей газа.