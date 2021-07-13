БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Коломойский задолжал белорусскому олигарху Воробью $20 миллионов за уголь "Центрэнерго", – СМИ

Коломойский задолжал белорусскому олигарху Воробью $20 миллионов за уголь

Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в $20 млн с фирмы Sanderlyn, аффилированной с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на статью в Kyiv Post.

Отмечается, что 6 апреля полиция Израиля открыла уголовное дело по факту мошенничества. В списке подозреваемых, по источникам Kyiv Post, пять человек – Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер, который занимался углем для "Центрэнерго" и бывший гендиректор "Приватбанка" Александр Дубилет, который курировал финансовые вопросы.

Журналисты пишут, что 14 октября 2019 года, компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс. тонн угля в Украину. Цена вопроса составила $25 млн или $78 за тонну.

В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украину. Уголь в результате перепродали "Центрэнерго". Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ "Центрэнерго" выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка.

Sanderlyn внесла предоплату $5 млн. остальные $20 млн Sanderlyn отказалась платить, ссылаясь на то, что "Центрэнерло" не уплатило поставку угля.

Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму "Синтез Ойл" Коломойского. Киприотка Евтихыя Ксенофонтос является номинальной собственницей "Синтез Ойл" через кипрские офшоры. Она же указана директором Sanderlyn.

Уже 4 июля ряд кипрских компаний, связанных с Ксенофонтос, были закрыты.

Sanderlyn и "Синтез Ойл" Коломойского продавали уголь "Центрэнерго" одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене – $78 за тонну. Обе устанавливали маржу приблизительно в $10 за тонну для "Центрэнерго". Это $3,2 млн, заработанные за три недели на перепродаже 320 тыс. тонн угля.

NT Marine хочет взыскать деньги через суд. Официально компания принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецу, которого балтийская пресса связывает с олигархом Николаем Воробьем, который приближен к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Источник, близкий к NT Marine, подтвердил, что компания принадлежит Воробью. Белорусский олигарх находится под санкциями Евросоюза.

НАБУ знает об уголовном производстве в Израиле.

СМИ также сообщали, что Воробей является другом и бизнес-партнером Виктора Медведчука.

Джерело:  "Наші гроші"
Ізраїль (254) Коломойський Ігор (1780) вугілля (1909) Воробей Микола (1)
На зелеботівському брехливому тв каналі Г+Г про це не розкажуть .
показати весь коментар
13.07.2021 10:55 Відповісти
Долги платят только лохи , а ЗеБенские - «не лохи « ! Скорее ФБР возьмёт за жабры присосавшихся к Украине МЕГАМРАЗЕЙ Зе+Ка
показати весь коментар
13.07.2021 12:23 Відповісти
Ето не мои долгі , ето теперь єво долгі . Зря я єво назначал прєзідєнтом , шо лі !?

Коломойский задолжал белорусскому олигарху Воробью $20 миллионов за уголь "Центрэнерго", – СМИ - Цензор.НЕТ 6751 .
показати весь коментар
13.07.2021 13:44 Відповісти
Как там было, в известной песенке: евреи, евреи, кругом одни евреи...
показати весь коментар
13.07.2021 14:48 Відповісти
нехай нехвилюється пан Воробей, Україна все віддасть.
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
секундочку а 5.5 лярдов уже списали ???
показати весь коментар
13.07.2021 15:35 Відповісти
Нравится мне Беня,настоящий еврей!
показати весь коментар
13.07.2021 16:12 Відповісти
Бєню шукають кредитори США, ЄС, Ізраелю, Локшандії(Бл), але широка спина нашого "крихітки" його прикриває
показати весь коментар
13.07.2021 16:48 Відповісти
всех, кому он должен - он прощает )))))
показати весь коментар
13.07.2021 17:06 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме! Ну то такэ
показати весь коментар
13.07.2021 17:55 Відповісти

