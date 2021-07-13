Депутаты от партии Зеленского продолжают посещать "куратора" и голосовать в интересах Ахметова. ВИДЕО

Несмотря на расследование Офиса генерального прокурора и президентский курс на деолигархизацию, ряд народных депутатов продолжает тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют их куратором.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, после таких визитов "группа Павлюка" в парламенте голосует за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты.

Журналисты наблюдали за офисом Павлюка два месяца и зафиксировали десятки визитов народных депутатов. Одним из рекордсменов по количеству визитов является депутат "Слуги народа" Сергей Бунин.

Именно Бунин был одним из авторов правок к ключевому проекту закона земельной реформы, которые позволяют выкуп земли и недвижимости для размещения горно-добывающих зон, связанных с производством полезных ископаемых. Эти правки могут быть интересными для компании "Метинвест" Ахметова, которая владеет огромными горно-обогатительными комбинатами.

К правкам были причастны также нардепы Дмитрий Соломчук, Олег Марусяк и Богдан Торохтий, которых журналисты также замечали в офисе Павлюка.

В конце апреля также с визитом к бизнесмену явилась соавторка законопроекта, депутатка от "Слуги народа" Маргарита Шол.

Журналисты также зафиксировали, как к офису Павлюка приходили народные избранники Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский. Анализ их голосований свидетельствет о том, что их решений часто совпадает с голосованием "группы Павлюка".

21 апреля на выходе из офиса бизнесмена журналисты увидели еще одного "слугу" – Андрея Холодова. На следующий день после этого визита Холодов снял свою кандидатуру на членство в комиссии, которая должна была отбирать руководство Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием преступлений, совершенных бизнесом, что теоретически может интересовать самого Павлюка.

Холодов опроверг, что снятие с комиссии и приход в офис Павлюка связаны, однако пояснять причину визита отказался.

Напомним, зимой журналисты Bihus.Info зафиксировали регулярные визиты депутатов партии "Слуга народа" в офис Павлюка перед важными голосованиями. Отмечается, что эти депутаты регулярно действуют в интересах Ахметова. После выхода соответствующей программы, Офис генпрокурора начал свое расследование.