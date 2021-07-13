БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Депутаты от партии Зеленского продолжают посещать "куратора" и голосовать в интересах Ахметова. ВИДЕО

Депутаты от партии Зеленского продолжают посещать

Несмотря на расследование Офиса генерального прокурора и президентский курс на деолигархизацию, ряд народных депутатов продолжает тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют их куратором.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, после таких визитов "группа Павлюка" в парламенте голосует за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты.

Журналисты наблюдали за офисом Павлюка два месяца и зафиксировали десятки визитов народных депутатов. Одним из рекордсменов по количеству визитов является депутат "Слуги народа" Сергей Бунин.

Именно Бунин был одним из авторов правок к ключевому проекту закона земельной реформы, которые позволяют выкуп земли и недвижимости для размещения горно-добывающих зон, связанных с производством полезных ископаемых. Эти правки могут быть интересными для компании "Метинвест" Ахметова, которая владеет огромными горно-обогатительными комбинатами.

К правкам были причастны также нардепы Дмитрий Соломчук, Олег Марусяк и Богдан Торохтий, которых журналисты также замечали в офисе Павлюка.

В конце апреля также с визитом к бизнесмену явилась соавторка законопроекта, депутатка от "Слуги народа" Маргарита Шол.

Журналисты также зафиксировали, как к офису Павлюка приходили народные избранники Максим Павлюк, Елена Лис и Игорь Васильковский. Анализ их голосований свидетельствет о том, что их решений часто совпадает с голосованием "группы Павлюка".

21 апреля на выходе из офиса бизнесмена журналисты увидели еще одного "слугу" – Андрея Холодова. На следующий день после этого визита Холодов снял свою кандидатуру на членство в комиссии, которая должна была отбирать руководство Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием преступлений, совершенных бизнесом, что теоретически может интересовать самого Павлюка.

Холодов опроверг, что снятие с комиссии и приход в офис Павлюка связаны, однако пояснять причину визита отказался.

Напомним, зимой журналисты Bihus.Info зафиксировали регулярные визиты депутатов партии "Слуга народа" в офис Павлюка перед важными голосованиями. Отмечается, что эти депутаты регулярно действуют в интересах Ахметова. После выхода соответствующей программы, Офис генпрокурора начал свое расследование.

Автор: 

Джерело:  Bihus.Info
олигарховнет в действии !
показати весь коментар
13.07.2021 12:42 Відповісти
цікаво, хто заплатив Бігусу за це стеження? Бо він безкоштовно нічого такого не робить.
показати весь коментар
13.07.2021 12:50 Відповісти
"Бородатий" секрет Полішинеля.
показати весь коментар
13.07.2021 13:36 Відповісти
Когда бигусы снимают про зелёных, то порохоботы в экстазе.

Когда бигусы снимают про гетьмана сивочолого, то порохоботы в ярости.
показати весь коментар
13.07.2021 14:39 Відповісти
У Бигуса на сегодня, один единственный и неповторимый хозяин-Игорь Валерьич Коломойский. И шо закажет хозян-БиХус исполняет. Даст метриалы-напишет хоть про Вас. Другое дело шо Ваша хвигура Игоря Валерьича пока не интересует.
показати весь коментар
13.07.2021 19:02 Відповісти
шо бене вилы.... на гвозди такого посана кинули уууу уроды.....
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
это естественно и логично. с чего они вдруг должны были перестать так делать? все депутаты в украинском парламенте либо сами являются олигархами, либо представляют интересы олигарха-хозяина. другие в парламент попасть могут только чисто случайно и в единичном числе. или я что-то прозевал и олигархи в целом, гудок в частности, вдруг по мановению волшебной палочки перестали быть владельцами Украины?
показати весь коментар
13.07.2021 15:22 Відповісти
Ахметов - это один из боссов русско-украинской мафии - международного преступного синдиката. И он теневой король Украины и он выше всех в стране. Ему подчиняются все власти и в полиция и СБУ и суды и т.д. И никто его не арестует, потому что он стоит над всеми. Единственный вариант, что его замочит кто-то.
показати весь коментар
13.07.2021 16:19 Відповісти
Зеленский по пути Януковича...
показати весь коментар
13.07.2021 16:22 Відповісти

