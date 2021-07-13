Рада повторно приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (обновлено)

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Президент предлагает считать ВККС полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Глава государства также вносит предложение, согласно которому на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Вместе с тем в предложениях президента отмечается, что финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин отметил, что главное предложение президента касается уточнения о принятии решения конкурсной комиссией по отбору членов ВККС при участии международных экспертов, в случае "если она принимает это решение большинством голосов, то есть четырьмя из шести".

"Президентом Украины исключен соответствующий абзац из текста закона, который вносил некую неопределенность", – считает парламентарий.

Он подчеркнул, что президент занимает принципиальную позицию в отношении соблюдения рекомендаций именно Венецианской комиссии касательно принятия решения конкурсной комиссией, которая будет помогать избирать состав ВККС.

"Определяется, что согласно окончательному тексту закона, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций", – добавил Костин.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла указанный законопроект. 8 июля президент Зеленский наложил вето на проект закона и вернул его со своими предложениями.