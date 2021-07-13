Украина и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой сфере (обновлено)

Украина та ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в сырьевой сфере, а также соответствующую Дорожную карту мероприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно документу, стратегическое партнерство будет предусматривать три основные направления:

интеграция цепочек добавленной стоимости;

сотрудничество в сфере исследований и инноваций;

согласование экологических, социальных процедур и подходов, обмен данных.

"Такой формат сотрудничества позволит Украине модернизировать производственную и перерабатывающую промышленность, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места и раскрыть потенциал в сфере недоиспользования", – отметил глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, это уже второе, после энергетического, стратегическое партнерство между Украиной и Евросоюзом, что свидетельствует о высоком уровне двустороннего сотрудничества, передает пресс-служба Кабмина.

"Стратегическое партнерство позволит нам углубить сотрудничество в области сырья. Значительный потенциал залежей минеральных ресурсов в Украине, а также необходимость модернизации добывающей, перерабатывающей промышленности Украины, усовершенствование законодательной и административной базы для инвесторов станут прочной базой нашего партнерства", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что Украина настроена усилить участие в Группе Европейской комиссии по вопросам поставки сырьевых материалов, учитывая стратегический уровень отношений ЕС в этой сфере.

По его словам, этот инструмент сотрудничества будет способствовать совместной разработке с Евросоюзом подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе.