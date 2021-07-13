Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года на 41%, – Таможенная служба

Украина в январе-июне 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 40,9% (на $74,92 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $108,238 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, в Венгрию за шесть месяцев поставлено электроэнергии на $50,71 млн, Польшу – на $31,22 млн, Румынию – на $14,45 млн, другие страны – на $11,86 млн.

В том числе в июне на экспорт поставлено электроэнергии на $30,263 млн против $5,96 млн – в июне прошлого года.

Кроме того, Украина за этот период импортировала электроэнергию на $58,598 млн против $109,004 млн – за аналогичный период годом ранее. В том числе из Беларуси – на $24,69 млн, Словакии – на $22,25 млн, РФ – на $5,186 млн, других стран – на $6,47 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн. В том числе в Венгрию поставлена э/э на $130,08 млн, Польшу – на $84,97 млн, Румынию – на $49,71 млн, другие страны – на $16,07 млн.

В натуральном выражении Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.

Кроме того, Украина в 2020 году импортировала электроэнергию на $131,61 млн против $121,4 млн – за 2019 год. В том числе из Словакии – на $68,51 млн, Венгрии – на $40,61 млн, Беларуси – на $10,52 млн, других стран – на $11,97 млн.