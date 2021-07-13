Суд забрал у арендатора причалы в порту "Черноморск" из-за долгов, – прокуратура (обновлено)

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Черноморской окружной прокуратуры о расторжении договора аренды имущества причалов второго терминала порта "Черноморск" общей площадью 113 тыс. кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что предприятие, несмотря на взятые на себе обязательства о своевременной опате арендной плате в течение 49 лет, допустило задолженность в госбюджет на сумму более 20 млн грн. Кроме того, оно является крупнейшим должником по арендной плате в регионе и входит в тройку должников по всей Украине", – говорится в сообщении.

Прокуратурой в суде доказано, что предприятие не выполнило ряд обязательств перед Мининфраструктуры – привлечение инвестиций в размере $250 млн и создание перегрузочного комплекса с грузопереработкой на уровне 1,5 млн тонн в первый год со следующим ростом на 8 млн тонн в год.

Хозсуд согласился с неэффективным использованием предприятием госимущества – зданий, складских площадок, крановых путей, автомобильных дорог и других объектов недвижимости терминала порта и принял решение о расторжении договора аренды и возвращении имущества в госсобственность.

В сообщении не уточняется назваение компании-арендатора, однако известно, что Региональное отделение ФГИ в Одесской и Николаевской областях 23 марта уведомило ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" о расторжении договора аренды зданий, крановых путей, ограждений, других объектов недвижимости в Черноморском морском порту (Одесская область) общей площадью 113,11 тыс. кв. м.

По данным ФГИ, European Agro Investment Ukraine не выполнила свои инвестиционные обязательства и стала одним из крупнейших должников за аренду госимущества.